Ямы на дорогах отремонтировали еще в 3 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» продолжают ремонт дорожного покрытия в регионе. На прошлой неделе работы провели еще в трех округах.

В Истре ямы устранили в деревнях Новинки, Покровское, Лешково, Воронино, Обушково, Красный Поселок и Юрьево, а также в селе Павловская Слобода.

В Серебряных Прудах специалисты провели работы в деревнях Нижняя Пурловка, Александровка, Петровские Выселки, возле деревень Дмитриевка и Большое Рогатово, а также в Дмитриевском.

Ямы на дорогах отремонтировали в поселке городского типа Андреевка, в деревне Кривцово и около деревни Татищево на территории Солнечногорска.

Такие работы проводят в Московской области постоянно в течение года. Сотрудники «Мосавтодора» осматривают покрытие и оперативно устраняют дефекты с помощью литого асфальтобетона и холодной смеси.

Выполнение работ оценивают при помощи системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.