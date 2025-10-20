Ямы на дорогах отремонтировали еще в 2 округах Подмосковья

Ямы отремонтировали на дорогах в Коломне и Луховицах. Специалисты восстановили покрытие в нескольких деревнях и селах. Работы продолжаются во всех муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты Мосавтодора отремонтировали покрытие в деревнях Сычево, Щурово, Игнатьево, в селе Акатьево, между Колодкино и Борисовское, а также в поселке Белоомут.

Каждый день дорожники устраняют порядка 50 ям в Подмосковье. Работы продолжаются во всех округах региона.

В ведомстве добавили, что дороги регулярно проверяют, чтобы вовремя выявить ямы или другие повреждения. Ремонт контролируют при помощи цифровой системы СКПДИ.