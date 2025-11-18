Ямы на дорогах отремонтировали еще в 2 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт ям на региональных дорогах. На неделе работы прошли в двух округах Подмосковья.

В Солнечногорске дефекты покрытия устранили в поселке городского типа Поварово и около деревни Рахманово. В Химках же ямы заделали в деревнях Брехово, Пикино и в поселке Лунево.

В Минтрансе Московской области отметили, что инспектирование проблемных мест продолжается. Каждый день в регионе ликвидируют около 60 проблемных участков дорожного покрытия. Ямочный ремонт проводится круглый год во всех округах.

Зимой дефекты устраняют с помощью литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси в соответствии с температурным режимом.

Качество выполненных работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Результаты фиксируются на фото и заносятся в базу данных.