Ямы ликвидируют в Черноголовке

С приходом стабильных положительных температур в наукограде официально открыт сезон дорожных работ. Муниципальные службы приступили к ликвидации дефектов дорожного полотна, образовавшихся в зимний период из-за перепадов температур и высокой влажности.

На текущем этапе работы охватили четыре крупных участка, включая как центральные магистрали, так и внутридворовые территории. В настоящий момент дорожные бригады сосредоточены в центральной части города. Ремонтные работы активно ведутся на следующих объектах: бульвар Золотого и проезд Строителей — здесь дорожники устраняют выбоины на проезжей части, чтобы восстановить комфортный скоростной режим и безопасность движения.

Особое внимание уделено обращениям жителей. Ямочный ремонт начат во дворах по адресам: улица Береговая, дом № 22 и улица Солнечная, дом № 4. В администрации городского округа подчеркивают, что весенний ямочный ремонт — это плановая и необходимая мера. Главная цель подрядчиков — максимально быстро закрыть наиболее глубокие и опасные выбоины, пока позволяют погодные условия. Это позволит предотвратить дальнейшее разрушение асфальтового покрытия и минимизировать риски повреждения автомобилей.