Ямы ликвидировали у детского сада во Фрязине

В наукограде продолжается работа по оперативному реагированию на обращения граждан по вопросам благоустройства. На этот раз положительный результат принесло обращение одной из жительниц, обеспокоенной состоянием тротуара у детского сада № 5 по Центральной улице.

Благодаря своевременному сообщению и слаженной работе коммунальных служб, ямы были оперативно устранены.

«Проблема, на которую обратила внимание горожанка, носила комплексный характер. По словам женщины, участок тротуара был поврежден несколько лет назад в результате работ, проводимых интернет-провайдерами. Ситуация усугубилась осенью, во время установки ограждения. Многолетние дефекты создавали реальную опасность как для маленьких воспитанников детского сада, так и для всех, кто пользуется этим маршрутом», — отметили специалисты.

Уже в понедельник на проблемном участке появился асфальт. Такой быстрый результат стал возможен благодаря взаимодействию между жителями и администрацией, а также системе реагирования подрядных организаций.