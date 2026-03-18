Ямы ликвидировали на дорогах Серебряных Прудов

Температурные качели и избыток влаги провоцируют появление выбоин, но дорожные службы Серебряных Прудов нашли эффективное противодействие. На ключевых улицах округа, включая Железнодорожную, сейчас активно применяется технология литого асфальта, позволяющая восстанавливать проезжую часть в рекордно короткие сроки.

По словам специалистов, секрет прочности таких заплаток кроется в температуре смеси. Асфальтобетон разогревают в специальных бункерах-термосах до 180 °С. Как поясняет производитель работ Максим Дюпин, при такой температуре смесь приобретает текучесть и уникальные адгезивные свойства.

«Главное преимущество литого асфальта — его универсальность. Высокая температура смеси моментально выпаривает остатки влаги из ямы, обеспечивая идеальное сцепление с основанием. Это позволяет нам работать даже в дождливую погоду, когда обычный асфальт укладывать нельзя», — отметил Максим Дюпин.

Бригада проводит фрезерование дефектного участка, придавая краям ямы правильную геометрическую форму. Затем полость очищается от пыли и крошки, проводятся контрольные замеры. К месту прибывает спецтехника с разогретой смесью. Литой асфальт заполняет яму, самостоятельно выравниваясь под действием гравитации. Тяжелые катки не требуются — покрытие само уплотняется при остывании. Уже через три часа после заливки по участку может открываться движение транспорта. Заплатка превращается в монолит, который не крошится под нагрузкой и надежно «запечатывает» дефект.

Дорожники уже привели в порядок участки на улицах Большая Луговая и Заречная. На данный момент основные силы брошены на ремонт мостового перехода. В ближайшем графике — Зарайская автодорога, направление на Веневку и проблемные отрезки в районе деревни Шеметово.