Ямы ликвидировали на дорогах Пушкино

С целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения жителей и гостей округа, специалисты подведомственного Министерству транспорта Московской области учреждения «Мосавтодор» продолжают реализацию плановых мероприятий по поддержанию региональных трасс в надлежащем состоянии.

В настоящее время приоритетным направлением является оперативное устранение дефектов дорожного покрытия, в частности, проведение ямочного ремонта на наиболее проблемных участках дорожной сети. Ежедневно бригады дорожных рабочих ликвидируют в среднем 80 повреждений асфальтового покрытия. Работы по ямочному ремонту уже выполнены на ряде ключевых магистралей и улиц в различных населенных пунктах Пушкинского округа.

В список объектов, где проведено восстановление дорожного полотна, вошли город Ивантеевка, микрорайон Инессы Армад в Пушкино, а также поселки Зверсовхоза, Нагорное, Ашукино и деревня Введенское. В областном министерстве транспорта подчеркнули, что выбор участков для проведения ремонтных работ не является случайным. Он осуществляется на основе результатов регулярных обследований дорожной сети, а также с учетом актуальных погодных условий и интенсивности движения транспорта.

Особое внимание уделяется качеству используемых материалов и технологиям проведения ремонтных работ. Все работы проводятся с применением горячей асфальтобетонной смеси, которая обеспечивает более высокую прочность и долговечность ремонтного покрытия по сравнению с холодными технологиями.