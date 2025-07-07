Яму на дороге устранили в микрорайоне имени Аверьянова в Дмитрове

Жители одного из районов Дмитрова отправили заявку на ямочный ремонт дороги на портал «Добродел». Участок привели в нормативное состояние.

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Николай Чаплыгин провел встречу с жителями дома № 25 микрорайона имени К. А. Аверьянова. Они совместно осмотрели территорию и оценили качество ее содержания. Так, яму на дороге, по поводу которой обращались жители, устранили.

Подобные выезды проводят в округе по поручению временно исполняющего полномочия главы Дмитрова Михаила Шувалова регулярно.

«Еженедельный осмотр территории позволяет проводить анализ текущего состояния придомовых пространств для оперативной постановки в случае необходимости профильным подразделениям задач для выполнения, а также последующего контроля их выполнения», — сказал Николай Чаплыгин.

В пеших обходах участвуют активные жители. Это позволяет детальнее подходить к выявлению и решению проблем.

«Регулярные обходы территорий и непосредственное общение с жителями — это ключевой инструмент в работе администрации. Такой формат позволяет оперативно реагировать на обращение наших граждан и улучшать качество их жизни», — добавил Михаил Шувалов.