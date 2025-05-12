Ямочный ремонт завершился во дворах Рузы

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Руза — один из первых округов Подмосковья, где завершили ямочный ремонт во дворах в 2025 году. Новый асфальт уложили на площади более 9,9 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Работы прошли в деревнях Костино и Ватулино, в Рузе на нескольких улицах, а также в поселках Колюбакино и Тучково, включая жилой комплекс «Дружный». В ведомстве уточнили, если в асфальте обнаруживают аварийные ямы, подрядчики начинают ремонт сразу, не дожидаясь общего графика.

Министерство по содержанию территорий тщательно следит за сроками выполнения работ.

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