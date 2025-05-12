Ямочный ремонт завершился во дворах Рузы

Руза — один из первых округов Подмосковья, где завершили ямочный ремонт во дворах в 2025 году. Новый асфальт уложили на площади более 9,9 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.