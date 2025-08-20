Ямочный ремонт завершили во дворах в Чехове

Жители домов № 2, 2А, 4, 4А и 6А на улице Чехова обратились в местную администрацию и на региональный портал «Добродел» с просьбой устранить крупные ямы и трещины, которые делали передвижение неудобным и опасным, особенно в дождливую погоду, когда риск травмирования или повреждения автомобилей возрастал. Ремонтные работы завершили в кратчайшие сроки.

Рабочие очистили, выровняли и заново заасфальтировали более 20 поврежденных участков с использованием специальной техники и ручных инструментов.

За содержание, ремонт и уборку муниципальных и внутридворовых дорог и тротуаров, протяженность которых составляет более 938 километров, несет ответственность муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство». Ежедневно сотрудники организации следят за ее состоянием.

В некоторых случаях для выполнения задач привлекаются подрядные компании: специалисты «Мосавтодора» круглогодично занимаются содержанием региональных трасс и магистралей округа, а также тротуаров, примыкающих к ним.