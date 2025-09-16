Ямочный ремонт завершили на 85% в Богородском округе

Богородский округ ежегодно участвует в программе ямочного ремонта. Каждый год устраняют более 25 тысяч квадратных метров дефектов асфальтобетонного основания во дворах.

В более чем 50 дворовых территориях уже проведены работы. В адресный перечень вошли такие населенные пункты, как город Ногинск, поселок имени Воровского, поселок Обухово, город Старая Купавна, город Электроугли, село Кудиново.

План формируется с учетом обращений, поданных жителями, а также в рамках инспекции сотрудниками управления благоустройства администрации Богородского округа.

Работают «большими картами», чтобы срок службы покрытия был гораздо долговечнее, чем после стандартного ямочного ремонта. На данный момент работы выполнены на 85%. Ямочный ремонт «большими картами» включает в себя снятие старого асфальта, локальную засыпку ям щебнем и укладку свежего асфальта. Перед укладкой нового покрытия осуществляется пролив вяжущих средств.