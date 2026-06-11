Ямочный ремонт выполнили на двух улицах в Воскресенске
Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» отремонтировали участки дорог на улице Школьной в деревне Елкино и на улице Парковой в поселке Хорлово. Работы провели для устранения дефектов покрытия, которые создавали неудобства для водителей.
На указанных участках дорожники ликвидировали выбоины и неровности. После ремонта проезд стал более комфортным, а состояние покрытия улучшилось. Такие работы позволяют снизить риск повреждения автомобилей и повысить безопасность движения на местных дорогах.
«Ямочный ремонт помогает оперативно устранять повреждения покрытия и поддерживать дороги в нормативном состоянии. В дальнейшем работы продолжатся и на других участках, которые требуют восстановления», — сообщили в учреждении.
Ямочный ремонт остается одним из наиболее быстрых и эффективных способов восстановления дорожного полотна. Он позволяет продлить срок службы покрытия и предотвратить дальнейшее разрушение проблемных участков.
Помимо ремонта дорог специалисты МБУ ежедневно выполняют широкий спектр работ по содержанию территорий округа. Сотрудники занимаются уборкой общественных пространств, косят траву, обслуживают детские площадки и остановочные павильоны, а также обновляют дорожную разметку.