Ямочный ремонт выполнили на двух улицах в Воскресенске

Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» отремонтировали участки дорог на улице Школьной в деревне Елкино и на улице Парковой в поселке Хорлово. Работы провели для устранения дефектов покрытия, которые создавали неудобства для водителей.

На указанных участках дорожники ликвидировали выбоины и неровности. После ремонта проезд стал более комфортным, а состояние покрытия улучшилось. Такие работы позволяют снизить риск повреждения автомобилей и повысить безопасность движения на местных дорогах.

«Ямочный ремонт помогает оперативно устранять повреждения покрытия и поддерживать дороги в нормативном состоянии. В дальнейшем работы продолжатся и на других участках, которые требуют восстановления», — сообщили в учреждении.

Ямочный ремонт остается одним из наиболее быстрых и эффективных способов восстановления дорожного полотна. Он позволяет продлить срок службы покрытия и предотвратить дальнейшее разрушение проблемных участков.

Помимо ремонта дорог специалисты МБУ ежедневно выполняют широкий спектр работ по содержанию территорий округа. Сотрудники занимаются уборкой общественных пространств, косят траву, обслуживают детские площадки и остановочные павильоны, а также обновляют дорожную разметку.