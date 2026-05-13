Ямочный ремонт в деревне Кострово: проблемы с дорожным покрытием устранены

В деревне Кострово городского округа Истра на улице Центральной специалисты по благоустройству провели ямочный ремонт. Работы коснулись перекрестка при въезде во дворы многоквартирных домов № 25, 26, 71, 72. Выбоины на дороге образовались из-за весенних перепадов температур.

Коммунальные службы подготовили аварийный участок к ремонту, углубив и расширив повреждения. Затем на самосвале привезли разогретый до 150 градусов асфальтобетон. Рабочие уложили его, выровняли и утрамбовали с помощью виброплиты. После этого материал пролили водой, чтобы он быстрее остыл, а затем снова утрамбовали. Это необходимо, чтобы автомобили не повредили отремонтированный участок. В конце работ дорогу промели бензиновой воздуходувкой.

Мастер участка дирекции по благоустройству территорий Сергей Алексов сообщил, что от жителей через портал «Добродел» поступило обращение о ямах во дворе на перекрестке, которые мешают проезду машин.

Аналогичные работы были проведены возле дома № 13 по этой же улице: специалисты заделали ямы у контейнерной площадки и на дороге, ведущей к школе.