Ямочный ремонт стартовал в Ивантеевке

Двор дома № 8 по улице Толмачева в Ивантеевке преобразился за несколько дней. Еще недавно местные жители жаловались на плачевное состояние проезда.

Сегодня на смену опасным «кратерам» пришло ровное и безопасное покрытие. Секрет быстрого преображения в активной позиции горожан и слаженной работе коммунальных служб. Заявка с просьбой привести дорогу в порядок поступила на региональный портал «Добродел» три дня назад. Как рассказала мастер коммунальной службы «Тарасовская» Евгения Савина, обращение было моментально взято в работу, и профильная бригада оперативно выехала на объект. К восстановлению дорожного полотна подошли основательно. На участке задействована бригада из четырех квалифицированных специалистов и тяжелая техника — самосвал МАЗ, доставивший необходимый материал.

«Для заделки ям используется асфальтовая крошка — эффективный материал для оперативного ремонта внутридворовых территорий. Технология включает несколько этапов: заполнение выбоин смесью и тщательное уплотнение с помощью профессиональной виброплиты», — сообщили специалисты.

Благодаря механическому уплотнению покрытие становится плотным и устойчивым к нагрузкам. Основная цель этих работ — обеспечение безопасности. Ремонт находится на финальной стадии.