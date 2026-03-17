Ямочный ремонт стартовал на дорогах Серебряных Прудов

С наступлением весенних оттепелей дорожная инфраструктура Серебряно-Прудского округа подверглась серьезному испытанию. Традиционные «температурные качели» привели к образованию дефектов на асфальте, но дорожные службы оказались готовы к вызову.

Специалисты «Мосавтодор» перешли на усиленный график работы, сосредоточив основные силы на Старокаширском шоссе и направлении на Веневку. За одну рабочую смену дорожники успевают ликвидировать до 70 выбоин. На объектах задействованы две мобильные группы, каждая из которых состоит из четырех рабочих и спецтехники. План «лечения» дорог строится не хаотично. Маршруты движения бригад ежедневно корректируются. В приоритете участки с самым интенсивным трафиком. Информация об обнаруженных ямах оперативно поступает через обращения жителей в том числе через портал «Добродел», что позволяет специалистам точечно устранять самые опасные дефекты.

Производитель работ Максим Дюпин подробно рассказал о применяемой технологии, которая позволяет работать в условиях межсезонья. В отличие от обычной засыпки, этот метод гарантирует долговечность ремонта. После финальной трамбовки и остывания латка превращается в прочный монолит, способный выдерживать многотонные фуры и легковой поток без риска повторного разрушения.