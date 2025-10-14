Ямочный ремонт провели в Зарайске

В округе наблюдается улучшение состояния дорожного покрытия. Благодаря оперативным действиям сотрудников Мосавтодора, за последнюю неделю было устранено более 300 дефектов на автомобильных дорогах регионального значения.

Ежедневно в округе ликвидируется в среднем около 50 ям. На минувшей неделе особое внимание было уделено подъездам к населенным пунктам, таким как деревни Кувшиново, Карино, Летуново и Иванчиково, а также участкам дорог вблизи садоводческих некоммерческих товариществ «Лето» и «Весна». Работы по ямочному ремонту проводятся не только в Зарайском округе, но и во всех муниципалитетах Московской области.

Выбор участков для проведения восстановительных работ осуществляется на основе регулярных обследований, учитывающих состояние дорожного покрытия и с обязательным учетом текущих погодных условий. Для обеспечения долговечности и высокого качества ремонтных работ применяется горячий асфальтобетон.