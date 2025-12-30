Ямочный ремонт провели в Раменском

В округе за минувшую неделю специалисты «Мосавтодора», по данным Министерства транспорта Подмосковья, успешно устранили более 200 дорожных дефектов на региональной сети. Работы были направлены на оперативное реагирование на нужды автомобилистов и обеспечение бесперебойного движения.

География проведенных работ охватила ключевые населенные пункты округа. Активный ямочный ремонт был выполнен в поселках Ильинский и Кратово. Не остались без внимания также поселок ВЭИ имени Ленина и ряд деревень, включая Верею, Хрипань, Дергаево, Юрово и Поповку. Эта работа позволила ежедневно ликвидировать в среднем около 25 участков с поврежденным асфальтом.

Работы по устранению дефектов ведутся не только в Раменском, но и во всех муниципалитетах региона. Особое внимание уделяется выбору технологий, позволяющих эффективно проводить ремонт даже в сложных погодных условиях. В рамках программы зимнего содержания дорог активно применяются современные материалы, такие как литой асфальтобетон и холодная асфальтобетонная смесь.

«Эти составы обладают уникальными свойствами, позволяющими им быстро схватываться и формировать прочное покрытие при низких температурах, что крайне важно для поддержания дорог в зимний период, когда традиционные методы ремонта недоступны или менее эффективны. Процесс обнаружения и ликвидации ям строго регламентирован», — сообщили специалисты.