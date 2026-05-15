Ямочный ремонт провели в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске

Сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» выполнили ямочный ремонт в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске на улицах Промплощадка и Андреса. Рабочие устранили выбоины и неровности, которые доставляли дискомфорт автомобилистам.

Проведенные работы позволят повысить безопасность и комфорт дорожного движения, а также сократить износ транспорта. Ямочный ремонт — это оперативный, экономичный и простой способ устранения мелких повреждений дорожного покрытия.

«Благоустройство и озеленение» продолжает мониторинг состояния дорожной сети округа, планируя дальнейший ремонт на других проблемных участках. Специалисты учреждения также обеспечивают повседневное поддержание чистоты и порядка: проводят уборку, косят траву, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта, обновляют разметку на дорогах.