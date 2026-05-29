Ямочный ремонт провели в двух селах Волоколамского округа

В населенных пунктах Спасс и Осташево завершились ремонтные работы на дорогах методом укладки «большими картами». Обновленные участки находятся у жилых домов, парковок и местной больницы.

В Спассе дорожники отремонтировали асфальт возле домов № 2, 3 и 4, а также привели в порядок парковочные зоны. Общая площадь работ составила почти 1,5 тысячи квадратных метров.

В Осташево восстановили покрытие вдоль домов № 6, 7 и 22 и отремонтировали подъезд к больнице — здесь площадь ремонта превысила 2,5 тысячи квадратных метров.

Помимо дорожного полотна, около дома № 6 в Осташево заасфальтировали пешеходные дорожки, установили новые лавочки и искусственные неровности для безопасности детей.

Глава округа Наталья Козлова сообщила, что аналогичные работы в ближайшее время пройдут в Волоколамске — в переулке Ново-Солдатском у домов № 5 и 5А. Метод укладки «большими картами» позволяет получить ровную поверхность и увеличить срок службы асфальта.​​