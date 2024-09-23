Ямочный ремонт провели в 6 населенных пунктах Коломны

В Коломне продолжают устранять ямы на дорогах. За неделю отремонтировали более 320 выбоин, в том числе в поселках Биорки, Богдановка, вблизи сел Полурядинки и Доношово, в поселке Центральной усадьбы совхоза Озеры и на подъезде к Пескам.

Рабочие используют горячую асфальтобетонную смесь. Этим методом они эффективно устраняют неровности на проезжей части.

Бригады уже отремонтировали покрытия на улицах 3-го Интернационала и Пирочинском шоссе в Коломне, а также в поселках Биорки, Богдановка, вблизи сел Полурядинки и Доношово, в поселке Центральной усадьбы совхоза Озеры и на подъезде к Пескам.

Рабочие устраняют ежедневно около 60 ям. Для контроля используют специальную систему, которая фиксирует работы и сохраняет их в базе данных.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».