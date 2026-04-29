Ямочный ремонт провели на трассе «Балтия» в Истре

Специалисты «Мосавтодора» выполнили ямочный ремонт на 58-й транспортной развязке автомагистрали «Балтия» рядом с деревней Давыдовское в городском округе Истра. Они устранили дефекты дорожного покрытия по направлению из Истры в Москву перед эстакадой.

Участок отличается интенсивным движением, поэтому для безопасности сотрудников автомобиль прикрытия перекрыл полосу движения, оборудовав ее световой сигнализацией и предупреждающими знаками. Регулировкой транспортных потоков занимался сотрудник «Мосавтодора».

На протяжении 100 метров дорожники уложили литой асфальтобетон в выбоины. Они заполняли ямы ремонтной смесью, вытесняя дождевую воду, которая испарялась от нагретого до 180 градусов асфальта. Его доставил специальный автомобиль для перевозки и подогрева асфальтобетона — кохер.

После завершения работ на этом участке специалисты «Мосавтодора» переместятся на трассу М-9, где продолжат ямочный ремонт. Выбоины на этой же развязке, но уже за эстакадой, планируют заделать на следующий день.

В Истринском округе выявили около 1300 ям. Более 1000 из них заделали с начала марта. Мониторинг состояния дорог и работа по заявкам жителей продолжаются ежедневно.