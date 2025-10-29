Ямочный ремонт провели на шести дорогах в Раменском
В округе продолжается комплексная работа по улучшению качества дорожной сети. Завершен очередной этап по восстановлению дорожного покрытия на ключевых трассах регионального значения.
Специалисты «Мосавтодора» выполнили оперативный ямочный ремонт на нескольких участках Островецкого шоссе. Дорожные бригады устранили повреждения асфальтового полотна на территории шести населенных пунктов округа.
Эти работы, призванные повысить безопасность движения и продлить срок службы дорог, были проведены в деревне Верея, поселке Ильинский, деревне Коняшино, поселке Рылеево, селе Заворово, а также вблизи деревни Плетениха. Аналогичные мероприятия по ямочному ремонту в настоящее время активно продолжаются не только в Раменском, но и во всех других муниципальных образованиях Подмосковья. Особенностью текущих ремонтных работ является использование горячей асфальтобетонной смеси.
«Этот метод гарантирует значительно более высокое качество, прочность и долговечность восстановленного покрытия по сравнению с менее стойкими холодными технологиями. Горячий асфальт, укладываемый при высоких температурах, обеспечивает плотное сцепление с существующим полотном и создает монолитную структуру, устойчивую к перепадам температур, влажности и интенсивным нагрузкам, что особенно важно в условиях переменчивого подмосковного климата», — сообщили в администрации округа.