Ямочный ремонт провели на шести дорогах в Раменском

Специалисты «Мосавтодора» выполнили оперативный ямочный ремонт на нескольких участках Островецкого шоссе. Дорожные бригады устранили повреждения асфальтового полотна на территории шести населенных пунктов округа.

Эти работы, призванные повысить безопасность движения и продлить срок службы дорог, были проведены в деревне Верея, поселке Ильинский, деревне Коняшино, поселке Рылеево, селе Заворово, а также вблизи деревни Плетениха. Аналогичные мероприятия по ямочному ремонту в настоящее время активно продолжаются не только в Раменском, но и во всех других муниципальных образованиях Подмосковья. Особенностью текущих ремонтных работ является использование горячей асфальтобетонной смеси.

«Этот метод гарантирует значительно более высокое качество, прочность и долговечность восстановленного покрытия по сравнению с менее стойкими холодными технологиями. Горячий асфальт, укладываемый при высоких температурах, обеспечивает плотное сцепление с существующим полотном и создает монолитную структуру, устойчивую к перепадам температур, влажности и интенсивным нагрузкам, что особенно важно в условиях переменчивого подмосковного климата», — сообщили в администрации округа.