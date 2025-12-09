Ямочный ремонт проведут в Окружном проезде во Фрязине

Жители домов № 4 и 6 по Окружному проезду страдали от больших луж во дворе. По их словам, после каждого дождя вода собиралась в глубоких ямах, затрудняя проход и подъезд транспорта.

Эту проблему взяла под контроль заместитель главы округа Юлия Шувалова.

«Решили не просто засыпать ямы, а буквально „исцелить рану“ на дорожном полотне. Коммунальным службам поручено оперативно провести ямочный ремонт: подрядчики будут очищать выбоины от грязи и воды, наносить качественный ремонтный материал временно — холодный асфальт, по возможности — горячий для долговременного эффекта и выровнять поверхность», — сообщила Юлия Шувалова.

При этом в администрации подчеркивают, что ямочный ремонт — лишь временная мера. Для устойчивого решения рассматривают обустройство ливневой канализации и комплексную реконструкцию участка: анализ уклонов дороги, устройство дренажа, возможная замена дорожного покрытия с учетом отвода воды.

Для оперативной фиксации проблем и подачи жалоб доступен портал «Добродел», где заявки регистрируются и рассматриваются в установленные сроки.