Ямочный ремонт проведут в 10 дворах в Истре

Недавно в муниципальном округе Истра завершили ремонт дорог, теперь приступили к заделке ям на дворовых территориях. Все работы завершат до первых заморозков.

Ямочный ремонт — это важный элемент поддержания инфраструктуры двора, обеспечивающий комфорт и безопасность всех жителей. Так, за вторую неделю августа укладка участков дорожного полотна холодным асфальтом выполнена в Дедовске на улицах Спортивная, Войкова, Ударная, Больничная и Красный октябрь.

В Истре обновили дорожное полотно на улице Восточная, в поселке Глебовский на улице Микрорайон у домов №101 и №102. Помимо этого, специалисты МБУ «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства» отремонтировали мосты и настилы у реки Маглуша. Подобные ремонтные работы выполнили в Истре вблизи парка набережной реки Пеочная.