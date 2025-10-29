Ямочный ремонт проведут на улице Весенней в Серпухове

В округе продолжается активная работа по поддержанию дорожной инфраструктуры в надлежащем состоянии. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» проводят плановые работы по ямочному ремонту на улице Весенней, направленные на устранение дефектов дорожного покрытия, таких как ямы и трещины.

«Наша основная задача — обеспечить комфорт и безопасность водителей, а также предотвратить возможные повреждения автомобильной подвески, которые могут возникнуть из-за неровностей на дорогах. Мы стремимся к тому, чтобы дорожное покрытие в нашем городском округе соответствовало всем современным стандартам качества», — сообщил представитель коммунальной службы Тимофей Узев.

В МБУ «Комбинат благоустройства» действует система постоянного мониторинга состояния дорог в округе. Сотрудники коммунальной службы регулярно проводят обследования, выявляя участки, требующие ремонта. Особое внимание уделяется оперативной реакции на обращения граждан, поступающие через портал «Добродел».