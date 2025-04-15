Ямочный ремонт проведут на Солнечной улице в Черноголовке

Ямочный ремонт внутриквартальной дороги на улице Солнечной у домов № 4 и № 6 планируют провести в ближайшее время. Такую задачу МБУ «Служба благоустройства» поставили после обхода по территории заместителя главы администрации Анастасии Саморуковой.

В ближайшее время МБУ «Служба благоустройства» проведет очередную отсыпку ям, а в мае, при наступлении благоприятных погодных условий, подрядная организация приступит к проведению капитального ямочного ремонта «картами».

Жители города могут сообщать о проблемах через мобильное приложение «Добродел». В разделе «Решаем проблемы вместе» пользователи могут информировать о текущих вопросах, отслеживать ход строительства различных объектов, участвовать в голосованиях и опросах.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для оперативного решения проблем жителей региона. За время работы портала жители Подмосковья подтвердили решение более 2,3 миллиона проблем, о которых сообщили через сервис.

Портал «Добродел» предоставляет возможность жителям Подмосковья оперативно сообщать о возникающих проблемах и получать обратную связь от органов власти, способствуя улучшению качества жизни в регионе.