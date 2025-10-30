Ямочный ремонт проведут на Октябрьской улице в Серпухове

В Серпухове продолжается работа по благоустройству городских территорий, направленная на повышение комфорта и безопасности жителей. На этот раз коммунальные службы сосредоточили свои усилия на Октябрьской улице, где ведутся работы по ямочному ремонту дворовых проездов.

Благодаря слаженным действиям специалистов муниципального бюджетного учреждения «Комбинат Благоустройства», разбитый асфальт, доставлявший неудобства автовладельцам и пешеходам, постепенно уступает место новому покрытию. В настоящее время работы развернулись во дворе, расположенном между многоквартирными домами № 15 и № 15Б.

Процесс начался с демонтажа поврежденного асфальта. При помощи отбойных молотков рабочие удаляют старое покрытие. Весь образовавшийся строительный мусор оперативно собирается лопатами и загружается в ковш фронтального погрузчика, готового к вывозу.

Еще одна поступившая от жителей заявка через платформу «Добродел» уже принята в работу. Следующим адресом, где будет проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия во дворе, станет территория у дома № 1Г на той же Октябрьской улице.