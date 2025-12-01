Ямочный ремонт проведут на десяти улицах Черноголовки

Дорожные службы уже активно приступили к работе на десяти улицах округа, где скопились наиболее критичные участки, требующие немедленного вмешательства. В список первоочередных объектов вошли: Первая и Вторая улицы, а также Школьный бульвар, ремонт которого затронет участок от дома № 3 до дома № 7. Вниманием не обошли и такие улицы, как бульвар Золотого, Береговая, Соединительная и Коммунальная.

Кроме того, ремонтные бригады приведут в порядок 3-й проезд и подъездную дорогу к микрорайону в Макарово.

«Эти меры направлены на устранение выбоин, трещин и других дефектов, которые не только создают дискомфорт для водителей, но и могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Использование современных технологий и материалов позволит обеспечить долговечность и качество выполненных работ!», — сообщили специалисты.