Ямочный ремонт полностью завершили в Орехово-Зуеве

Работы по ямочному ремонту во дворах Орехово-Зуева завершили на 100%. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В этом году дорожники обновили асфальт на 30 дворовых территориях и внутриквартальных проездах округа. Общая площадь работ превысила 31 тысячу квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что подготовка к ямочному ремонту проходит в несколько этапов: поверхность поврежденного участка очищают от влаги и грязи, составляют карту ремонта, убирают старое покрытие, чтобы стенки выбоины получились строго вертикальными. После этого поверхность ямы обрабатывают жидким битумным раствором.

Напомним, что в прошлом году в Орехово-Зуеве обновили асфальтовое покрытие более чем в 60 дворах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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