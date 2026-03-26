Ямочный ремонт по новой технологии провели в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск стартовал сезон восстановления дорожного покрытия. План работ включает обновление почти 15 тысяч квадратных метров на дворовых территориях и проездах.

Первые ремонтные бригады вышли на объекты в конце марта. Специалисты уже привели в порядок двор жилого комплекса в микрорайоне Рекинцо, где работы прошли у домов № 9, 15, 19 и 20, а также участок возле дома № 5А на улице Вертлинская. В настоящий момент техника работает на улицах Почтовая и Лесная. Помимо дорожного полотна, у дома № 10 на улице Лесная будет восстановлена входная группа.

В округе применяют современный метод ремонта большими картами. Технология предусматривает несколько этапов: фрезеровка изношенного слоя асфальта, обработка краев и основания битумной эмульсией с последующей укладкой нового покрытия. Такой подход позволяет добиться высокой герметичности швов и продлить срок службы дорог.

Первый заместитель главы муниципалитета Виталий Тушинов обратил внимание жителей на график проведения работ.

«Просим всех солнечногорцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и шумным работам, своевременно убирать автотранспорт в дни проведения работ», — отметил он.

Выбор объектов для восстановления специалисты определяют на основе анализа состояния проездов и их значимости для транспортного потока. Такой подход позволяет оперативно закрывать самые проблемные участки. Солнечногорск стал одним из первых муниципалитетов Подмосковья, где запустили этот вид ремонта.