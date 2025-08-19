Ямочный ремонт начался в микрорайонах Цемгигант и Москворецкий в Воскресенске

В городском округе Воскресенск регулярно выполняются работы по ремонту дорог. Одной из распространенных мер борьбы с дефектами асфальта является ямочный ремонт — оперативная заделка небольших повреждений дороги.

Так, сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» приступили к таким работам на улице Ломоносова в микрорайоне Москворецкий и на улице Дивочкина в микрорайоне Цемгигант. Завершить ремонт планируют на этой неделе.

Ямочный ремонт представляет собой локальное устранение дефектов дорожного полотна путем удаления поврежденного участка и заполнения образовавшейся ямы новым покрытием. Такой способ позволяет быстро восстановить дорожное покрытие и обеспечить безопасность движения транспорта.

Отметим, что подобные работы в округе проводятся регулярно. Ямочный ремонт играет важную роль в поддержании дорожной инфраструктуры в хорошем состоянии.