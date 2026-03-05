Ямочный ремонт начали на дорогах Можайского округа

В Можайском округе дорожные службы приступили к ямочному ремонту после зимы. Специалисты «Мосавтодора» устраняют дефекты покрытия, которые неизбежно появляются на асфальте из-за перепадов температур и осадков.

Работы развернулись в разных населенных пунктах муниципалитета. Например, у села Борисово бригада уже отремонтировала одну из местных улиц. В ней задействованы пять человек и две единицы спецтехники, рассказал мастер участка.

Вместе с рабочими в ликвидации ям участвует известный актер Антон Кротов, сыгравший как минимум в 33 проектах. 19 февраля он официально трудоустроился в «Мосавтодор». По словам коллег, актер работает активно и уже успел зарекомендовать себя.

«Я сначала не знал, что он актер. Только спустя время обратил внимание на знакомые черты лица. Антон оказался скромным человеком. Работает наравне со всеми и выполняет любые задачи. Очень интересный человек», — рассказал его коллега Алексей Мизин.

Кротов пояснил, что это осознанный выбор. Ему небезразлично состояние дорог, по которым ездят соседи, друзья и он сам, поэтому он решил внести свой вклад.

Технология ремонта соблюдается строго: ямы очищают от грязи и воды, обрезают края, обрабатывают битумной эмульсией, укладывают асфальт и уплотняют его. Бригада у села Борисово уже ликвидировала 36 ям.