Ямочный ремонт на улице Ленина завершили в Орехово-Зуеве

В рамках программы по поддержанию дорожного покрытия в надлежащем состоянии, в Орехово-Зуеве завершены работы по ямочному ремонту на улице Ленина. В частности, проведены работы во дворах многоквартирных домов, расположенных по адресам: Ленина, 45, 47, 49 и 53.

Кроме того, в порядок приведены внутриквартальные проезды у дома № 1 на улице Карла Либкнехта, а также дворовые территории домов № 1, 9, 15, 17 и 19, расположенных на Кооперативной улице.

В настоящее время дорожные службы сосредоточены на восстановлении участков дорог, которые были повреждены в процессе устранения аварийных ситуаций на коммунальных сетях. В частности, в Ликино-Дулеве, на улице Луначарского, после ликвидации прорыва водопроводной сети, уложено свыше 50 метров нового асфальтового покрытия.

В следующем году планируется обновление 14 участков дорог общей протяженностью около 10 километров и общей площадью 98 тысяч квадратных метров. Приоритет будет отдан дорогам с высокой интенсивностью движения, играющим ключевую роль в обеспечении доступа к важным социальным объектам. Кроме того, в планах ремонт 42 километров региональных автомобильных дорог.