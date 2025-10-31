Ямочный ремонт на улице 60 лет СССР провели во Фрязине

Округ активно заботится о состоянии своей дорожной инфраструктуры. Недавно внимание дорожно-транспортных служб было сосредоточено на улице 60 лет СССР, где специалисты провели комплексный ямочный ремонт.

Основные работы развернулись на участке улицы в районе дома № 11.

«Этот отрезок дороги давно нуждался во внимании: неровности создавали неудобства для автомобилистов, особенно в условиях повышенной влажности или после дождей. Обращения водителей стали катализатором для оперативного вмешательства муниципальных служб», — сообщили в администрации округа.

Как отметил начальник участка муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» наукограда Дмитрий Шибалев, ремонтные бригады использовали метод горячего асфальта. Эта технология считается одной из наиболее эффективных для ямочного ремонта, так как позволяет создать прочное и долговечное покрытие, устойчивое к перепадам температур и нагрузкам. Всего за время работ было восстановлено около 30 квадратных метров дорожного полотна.