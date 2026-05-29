Ямочный ремонт на Новлянской улице выполнили в Воскресенске

Приведение в порядок дорожного покрытия продолжается в городском округе. Сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» выполнили ямочный ремонт на улице Новлянской, а также в микрорайоне Цемгигант на улице Пролетарской.

Устранение выбоин и неровностей позволит повысить безопасность и комфорт дорожного движения, а также сократит износ транспорта.

МБУ «Благоустройство и озеленение» продолжает следить за состоянием дорожной сети городского округа. В ближайшем будущем будут отремонтированы и другие проблемные участки.

Кроме того, рабочие покрасили пешеходный переход на улице Менделеева, убрали прибордюрный мусор в микрорайоне Новлянский и заменили дорожный знак на улице Пионерской.

Специалисты учреждения регулярно поддерживают чистоту и порядок в городском округе: проводят уборку, косят траву, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта, обновляют разметку на дорогах.