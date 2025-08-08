Ямочный ремонт дворовых территорий завершили в Ленинском округе

Весенне-летние работы по ямочному ремонту дворовых территорий проводились по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». В первой половине года в Ленинском округе устранили свыше 6740 дефектов дорожного покрытия — это 99% всех выявленных ям на дорогах.

Работы проводили специалисты МБУ «Благоустройство» с использованием современных материалов и технологий, что обеспечивает долговечность отремонтированных участков. Все ремонтные мероприятия выполнены с соблюдением установленных норм безопасности и качества.

Отремонтировано более 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, где было зафиксировано наибольшее скопление ям, включая дворовые территории домов № 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11 и 13 по Белокаменному шоссе, домов № 82, 56, 58, 60, 62, 87 и 89 по улице Школьной, а также домов № 5, 7, 11 и 13 по Жуковскому проезду.

«Мы уделяем особое внимание качеству дорожного покрытия в нашем округе. Ямочный ремонт — это важный этап поддержания дорог в надлежащем состоянии», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.