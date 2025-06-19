Ямочный ремонт дворовых проездов проведут в Химках до конца лета

В округе активно обновляют внутридворовые проезды, в списке — более 30 адресов в Старых и Новых Химках, а также в Сходне. Работы планируют завершить в течение лета.

Общий объем ремонтируемых участков превысит 39 тысяч квадратных метров. Асфальтирование дворовых территорий уже стартовало: сейчас рабочие заняты в районах улиц Мичурина, Тюкова, 9 Мая, Кирова, Московской, 8 Марта, Первомайской и других. Полный список адресов включает участки от 1-го Дачного переулка до проспекта Мира и Юбилейного проспекта.

На первом этапе специалисты снимают старое покрытие, устраняют дефекты и подготавливают основание. Затем укладывают выравнивающие слои и новый асфальт. Также выполняют розлив вяжущих материалов для прочного сцепления. Уже завершили работы на улицах Родионова, Мельникова, Аптечной и Московской. Ремонт проводят поэтапно, с соблюдением всех необходимых технологических требований.