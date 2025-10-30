Ямочный ремонт дорог завершили в Зарайске

В округе завершился важный этап подготовки инфраструктуры к зимнему периоду. Специалисты «Мосавтодор» выполнили плановый ямочный ремонт на ключевых участках региональных дорог, где в течение года образовались дефекты и повреждения, вызванные интенсивной эксплуатацией и погодными условиями.

Работы были сосредоточены на нескольких участках дорожной сети. Дорожники устранили неровности и выбоины у поселка центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября», вблизи деревни Трасна, а также в населенных пунктах Журавна, Мендюкино, Новоселки и Алтухово. Особое внимание уделялось качеству используемых материалов. Для ремонта применялась горячая асфальтобетонная смесь.

«Выявление участков, требующих вмешательства, осуществляется в ходе ежедневных обследований дорожного полотна. При этом учитываются не только видимые повреждения, но и влияние погодных условий, таких как циклы замерзания и оттаивания, которые могут спровоцировать появление новых дефектов или усугубить уже существующие. Качество и полнота всех выполненных работ находятся под строгим контролем», — сообщили в администрации округа.