Ямочный ремонт дорог провели на двух улицах в Белоозерском

Работу по устранению дорожных дефектов активно продолжается в городском округе. Сотрудники учреждения «Благоустройство и озеленение» выполнили ямочный ремонт на улицах Московской и Молодежно, в городе Белоозерский, а также в деревне Перхурово.

Специалисты устранили выбоины и неровности, которые доставляли дискомфорт автомобилистам.

Ямочный ремонт является оперативным и экономичным способом ликвидации мелких повреждений дорожного покрытия. Проведенные работы позволят повысить безопасность и комфорт дорожного движения, а также сократят износ транспорта.

Сотрудники учреждения «Благоустройство и озеленение» продолжают мониторинг состояния дорожной сети городского округа, планируя дальнейший ремонт на других проблемных участках.

Также были выполнены работы по установке искусственной дорожной неровности в микрорайоне Москворецкий на улице Калинина.