Ямочный ремонт дорог провели еще в 8 районах Серпухова

Устранение ям на дорогах продолжается в Серпухове. За неделю ремонтные работы провели на улицах Ленинского комсомола, Оборонной, Пионерской, Лермонтова, Октябрьской, Свердлова, в деревне Дракино и Оболенске.

Работами занимаются 14 специалистов и четыре единицы техники. После завершения ремонтов на обозначенных участках они приступят к ликвидации неровностей на улице Дзержинского, Клубном переулке, улице Народного ополчения, а также на ряде улиц в Пущине.

Подробный список дорог, на которых пройдут ремонты, формируют после осмотра и по заявкам. Их жители могут отправить через портал «Добродел».

Ежедневный мониторинг состояния дорог и фиксацию ям ведут специалисты «Комбината благоустройства». Все данные обязательно оцифровывают.

«Сейчас для ликвидации ям используется литой асфальт. С наступлением благоприятной погоды приступим к укладке покрытия горячим асфальтом. Работа по приведению дорожного полотна в нормативное состояние в муниципалитете будет продолжена», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.