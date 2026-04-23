Ямочный ремонт дорог проведут во дворах села под Истрой

В селе Павловская Слобода специалисты приступили к ремонту дорожного полотна во дворах. Работы выполняют методом карт — устраняется не только локальный дефект, но и восстанавливается целостный участок дороги.

Сначала специалисты выполнят фрезеровку и демонтаж изношенного слоя асфальта на проблемных участках, затем произведут укладку нового покрытия и его уплотнение. Обновление дорожного полотна пройдет на нескольких адресах: Луначарского, дом 8; Дзержинского, дома 3, 5, 6; Советская, дом 1; 1 Мая, дом 12. Общий объем работ в Павловской Слободе составит более трех тысяч квадратных метров.

Ямочный ремонт с нанесением карт также проведут в других населенных пунктах округа. Преимущество такой технологии в комплексном подходе, что значительно увеличивает срок службы покрытия и повышает безопасность дорожного движения.