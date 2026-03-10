Ямочный ремонт дорог начался в Волоколамском округе

На 10 марта запланирована ликвидация девяти глубоких выбоин. Первый объект специалисты привели в порядок на Рижском шоссе.

Весенние перепады температур и обильные осадки наносят вред дорожному покрытию. После обследования проблемных участков дорожные службы Волоколамского округа приступили к работам.

Процедура ямочного ремонта включает несколько этапов. Сначала поврежденный участок тщательно очищают от мусора и грязи. Затем с помощью специального оборудования прогревают поверхность. После завершения подготовительных работ старый асфальт удаляют и укладывают на его место горячую асфальтово-битумную смесь. Финальным этапом станет выравнивание отремонтированного участка с помощью виброкатка.

Ямочный ремонт продолжится по мере обследования муниципальных дорог округа.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтировали около 1,5 тысячи участков.