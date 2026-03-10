Ямочный ремонт дорог начался в Коломне

В городском округе Коломна начался ямочный ремонт дорог. К устранению дефектов на дорожном полотне подрядные организации приступили с последней недели февраля.

Работы проводят в три этапа. Сначала проходит инспектирование дорог. Выявленные дефекты устраняют в течение одного-десяти дней в зависимости от категории дороги и степени аварийности. Затем оценивают качество выполненных работ с помощью специальной системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры.

«По данным на утро вторника, 10 марта, на муниципальных дорогах с начала ремонтных работ устранено 296 ям», — сообщил начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации округа Евгений Гуров.

Такие работы в преддверии сезона планового ремонта позволяют ликвидировать дефекты и обеспечить безопасность передвижения. Подрядчики продолжают работать на дорогах муниципалитета.