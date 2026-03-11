Ямочный ремонт дорог начали в Химках

Дорожные службы приступили к ремонту покрытия на проспекте Мира. Специалисты устраняют повреждения асфальта на участке от дома № 14 до № 18, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта.

К работам привлекли пять единиц специализированной техники и семь дорожных рабочих. Особенность ремонта — использование литого асфальта. В отличие от обычного, эту смесь доставляют не в самосвалах, а в специальных термосах-миксерах. Машины постоянно перемешивают состав и поддерживают его температуру на уровне 200–250 градусов. Благодаря этому асфальт можно укладывать без применения катков — он сам растекается и заполняет выбоины.

Работы по устранению ям продолжаются и на других улицах округа. В частности, дорожные бригады уже приступили к ремонту на улицах Горшина и Германа Титова. Поврежденные участки приводят в порядок, чтобы сделать передвижение по городу более комфортным и безопасным для автомобилистов.