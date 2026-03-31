Ямочный ремонт большими картами провели на улицах Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск продолжается восстановление дорожного покрытия во дворах и на проездах. Работы по ямочному ремонту большими картами выполнили 30 марта на улицах Почтовой, Лесной и Баранова.

Особое внимание уделили территории возле дома № 12 на улице Баранова, где ранее во время сильных осадков происходили подтопления. Сначала специалисты управляющей компании «Высотка» провели очистку ливневого колодца, откачав более восьми кубометров ила и мусора. Затем сотрудники МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» уложили новое асфальтовое покрытие в рамках ямочного ремонта большими картами.

«Восстановление дорожного полотна ведется по современному стандарту: процесс включает фрезерование старого слоя, очистку и сушку краев, обработку поверхности битумной эмульсией и финальную укладку нового слоя асфальта», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

В течение 2026 года в округе планируют отремонтировать около 15 тысяч квадратных метров дорог. На данный момент работы уже завершили в микрорайоне Рекинцо у домов № 9, 15, 19, 20, а также возле дома № 5а на улице Вертлинской.