Яковлевская чаеразвесочная фабрика разработала собственный упаковщик

На «Яковлевской чаеразвесочной фабрике» в городе Подольске появился новый станок — полностью автоматизированный кейспакер. Он формирует упаковки для 9, 12, 15 и 24 пачек чая по 25 пакетиков.

Новый станок создали под запросы заказчиков. В условиях санкций купить новое оборудование за рубежом стало сложнее, поэтому на предприятии сначала улучшили уже имеющиеся импортные станки, расширив их функционал. Например, импортный кейспакер раньше формировал коробы только для 24 пачек чая, а теперь делает это и для 12 пачек.

Вскоре инженеры фабрики спроектировали собственный станок. Он получился более универсальным и компактным за счет того, что пачки укладываются не по одной, а по 2–3 в ряду. Для запуска осталось подключить датчики.

Как отметили на фабрике, это один из циклов развития производства. Здесь планируют и дальше улучшать процессы.

Весной «Яковлевская чаеразвесочная фабрика» присоединилась к системе «Честный знак».

Генеральный директор фабрики Сергей Лукьянов рассказал, что переделать станки и создать новый станок стало возможно благодаря дружной команде профессионалов. Операторов и наладчиков технологического оборудования здесь могут обучить с нуля. На предприятии разработана система обучения. Все работники обеспечены социальными пакетами, раз в год на фабрике планово проходит диспансеризация. Для этого приглашают выездную бригаду медиков из Подольской ОКБ.

«Все, что можно для работника сделать, мы стараемся и делаем», — отметил Сергей Лукьянов.

К концу года фабрика планирует выпустить новые вкусы чая. Бренд «Бабушка зумера» пополнится вкусами колы, фанты, попкорна и другими.