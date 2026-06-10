«Яковлевская чаеразвесочная фабрика» готовит к выпуску новые вкусы чая

Яковлевская чаеразвесочная фабрика» расширит ассортимент новинок. Скоро в продаже появятся чаи с необычными вкусами: попкорна, колы, фанты и мисо-карамели. Эти оригинальные ароматы станут частью линейки нового бренда «Бабушка зумера».

Первые партии чая поступят в магазины ближе к Новому году. Чаи со вкусом колы, фанты и попкорна обладают сладким вкусом и не содержат калорий. В их составе — натуральные листья стевии, которые обеспечивают безопасность продукта для здоровья.

Директор по исследованиям и разработке Марк Янушкевич рассказал, что для усиления сладости напитку нужно дать настояться. Однако даже после этого чай не будет влиять на уровень сахара в крови, так как стевия является безопасным подсластителем.

На предприятии работает специальный отдел, который занимается разработкой новых вкусов. Сотрудники экспериментируют с ароматизаторами и растительными компонентами, создавая уникальные сочетания. Среди последних новинок — чай со вкусом дубайского шоколада, который получил положительные отзывы от потребителей.

«Яковлевская чаеразвесочная фабрика» выпускает 500 тонн продукции каждый месяц. В линейке представлено десятки различных вкусов, включая большой ассортимент травяных чаев. Для производства используются растения, привезенные со всего мира.