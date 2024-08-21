Яхтсмены из Можайска стали чемпионами соревнований за кубок героев космоса

Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

Соревнования Московской области по парусному спорту прошли на Клязьминском водохранилище. Яхтсмены из Можайска заняли на турнире призовые места.

Можайск на соревнованиях представляли воспитанники отделения парусного спорта Дворца спорта «Багратион». Ребята показали хорошие результаты. Так, в классах «Луч-мини» и «Оптимист» золотые медали выиграли Платон Кутепов и Юрий Сизов. Среди девушек в классе «Оптимист» третьей стала Софья Кутепова.

Ранее ребята успешно выступили на межрегиональных соревнований на Рыбинском водохранилище и на Всероссийских соревнованиях «Весенние паруса Таганрога».

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