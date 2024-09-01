Яхтсменка из Можайска победила на областном турнире по парусному спорту

Шесть спортсменов представили Можайский городской округ на областных соревнованиях по парусному спорту. Софья Кутепова заняла первое место в классе «Оптимист».

Турнир «Орбита. Приз Героев Космоса» прошел на Пироговском водохранилище. От Можайска на соревнованиях выступили воспитанники Дворца спорта «Багратион».

Юная яхтсменка Софья Кутепова победила в классе «Оптимист». Ранее спортсменка становилась лучшей на межрегиональных соревнованиях по парусному спорту «Кубок Рыбинского моря» и Кубке России в классе яхт «Европа».

Отметим, что воспитанники этой секции парусного спорта из Можайска регулярно показывают высокие результаты в турнирах различных уровней. К примеру, Андрей и Екатерина Соины, Платон Кутепов вошли в тройку победителей первенства Московской области.

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