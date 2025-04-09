Яхромская школа № 1 в Дмитровском округе отметила 125-летие

Яхромская школа № 1 открылась благодаря поддержке фабриканта Сергея Лямина в 1900 году в помещении старого ткацкого корпуса. В 1995 году учреждение образования обосновалось в современном просторном здании, где располагается и по сей день. В 1996 году за педагогическое мастерство и инновации образовательный центр стал лауреатом всероссийского конкурса «Школа года», а в 2000 году получил звание «Школа века России» за выдающиеся успехи в образовании.



Яхромская школа № 1 является площадкой для Всероссийских олимпиад школьников и апробации искусственного интеллекта в образовательном процессе. Активно участвует и реализует успешные образовательные проекты, также развивает патриотическое воспитание. В 2023 году школьный музей занял третье место на онлайн-фестивале Ассоциации школ России и Белоруссии.



Глава Дмитровского округа Иван Курданин поздравил коллектив, учеников и выпускников Яхромской школы № 1 с юбилеем. «Пусть и впредь здесь сохраняются лучшие традиции российского образования, воспитываются умные, талантливые и патриотичные граждане нашей страны», — подчеркнул руководитель муниципалитета.